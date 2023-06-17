Главное управление украинской разведки за несколько тысяч долларов выдаёт документы работника спецслужб уклонистам, сообщил источник. Согласно данным, цена вопроса — 10 тысяч долларов.
Уклонистам выдают документ, что человек выезжает в другую страну по заданию спецслужб Незалежной, что позволяет беспрепятственно покинуть Украину.
"В частности, в городе Киеве за 10 тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины", — пояснил источник РИА Новости.
Примечательно, что уклонист за взятку сам себя загоняет в ловушку, так как обязан исполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, даже находясь за границей. В противном случае уклониста вернут в Незалежную, где можно попасть под суд.
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