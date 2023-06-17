РИА Новости: ГУР Украины за взятки даёт документы разведчика бегущим из страны от мобилизации

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Главное управление украинской разведки за несколько тысяч долларов выдаёт документы работника спецслужб уклонистам, сообщил источник. Согласно данным, цена вопроса — 10 тысяч долларов.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/53702

Уклонистам выдают документ, что человек выезжает в другую страну по заданию спецслужб Незалежной, что позволяет беспрепятственно покинуть Украину.

"В частности, в городе Киеве за 10 тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины", — пояснил источник РИА Новости.

Примечательно, что уклонист за взятку сам себя загоняет в ловушку, так как обязан исполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, даже находясь за границей. В противном случае уклониста вернут в Незалежную, где можно попасть под суд.