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РИА Новости: ГУР Украины за взятки даёт документы разведчика бегущим из страны от мобилизации

0:53
Мир

Главное управление украинской разведки за несколько тысяч долларов выдаёт документы работника спецслужб уклонистам, сообщил источник. Согласно данным, цена вопроса — 10 тысяч долларов.

РИА Новости: ГУР Украины за взятки даёт документы разведчика бегущим из страны от мобилизации
Фото: https://t.me/OstashkoNews/53702

Уклонистам выдают документ, что человек выезжает в другую страну по заданию спецслужб Незалежной, что позволяет беспрепятственно покинуть Украину.

"В частности, в городе Киеве за 10 тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины", — пояснил источник РИА Новости.

Примечательно, что уклонист за взятку сам себя загоняет в ловушку, так как обязан исполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, даже находясь за границей. В противном случае уклониста вернут в Незалежную, где можно попасть под суд.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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