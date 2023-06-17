После поражения ВСУ на место украинских боевиков придут польские солдаты, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер.
По его мнению, разгром украинских вооружённых сил неизбежен, но Западу необходимо будет поддерживать конфликт.
"Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя", — заявил Риттер польскому изданию Myśl Polska.
Как подчеркнул бывший американский разведчик, именно прибалтийские страны, в том числе и Польша, на очереди, чтобы их втянули в конфликт. Североатлантический альянс не станет действовать вразрез собственным интересам, резюмировал Риттер.
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Польские власти не позволили сойти с самолёта членам делегации ЮАР со службой безопасности президента Сирила Рамафосы и представителями прессы, которые летели вместе с ним в Киев для того, чтобы обсудить мирное разрешение украинского конфликта.