Американский экс-разведчик Риттер: после разгрома ВСУ украинцев заменят поляки

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После поражения ВСУ на место украинских боевиков придут польские солдаты, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер.

Фото: army. mil

По его мнению, разгром украинских вооружённых сил неизбежен, но Западу необходимо будет поддерживать конфликт.

"Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя", — заявил Риттер польскому изданию Myśl Polska.

Как подчеркнул бывший американский разведчик, именно прибалтийские страны, в том числе и Польша, на очереди, чтобы их втянули в конфликт. Североатлантический альянс не станет действовать вразрез собственным интересам, резюмировал Риттер.