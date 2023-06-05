Североатлантический альянс "ненавидит и не уважает" президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его мнению, на это есть одна, но очень весомая причина.
Так, Риттер подчеркнул, что в отношении НАТО к лидеру Незалежной не только нет уважения, но и присутствует скрытая ненависть.
"Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют", — заявил Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.
Как подчеркнул экс-разведчик, Украину никогда не примут в блок, сколько бы Зеленский ни просил, ни шантажировал и не уговаривал.
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