Мощный циклон, обрушившийся на Индию, унес жизни двух человек

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В результате удара циклона "Бипарджой" по индийскому штату Гуджарат погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Фото: pixabay.com

Циклон на протяжении 10 дней продвигался по Аравийскому морю. Порывы ветра в эпицентре достигали 39 метров в секунду. Стихия повалила 524 дерева и электрических столба.

В 940 населенных пунктах полностью была прекращена подача электроэнергии. В настоящее время власти штата собирают данные о разрушениях и пострадавших.

Как отмечают метеорологи, циклон постепенно теряет силу. На утро 16 июня скорость ветра в эпицентре снизилась до 30-32 метров в секунду.

Стоит отметить, что циклон "Бипарджой" стал первым сильным циклоном Индии в 2023 году. Из прибрежной зоны было эвакуировано порядка 100 тыс. человек.