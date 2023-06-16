В результате удара циклона "Бипарджой" по индийскому штату Гуджарат погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает издание The Indian Express.
Циклон на протяжении 10 дней продвигался по Аравийскому морю. Порывы ветра в эпицентре достигали 39 метров в секунду. Стихия повалила 524 дерева и электрических столба.
В 940 населенных пунктах полностью была прекращена подача электроэнергии. В настоящее время власти штата собирают данные о разрушениях и пострадавших.
Как отмечают метеорологи, циклон постепенно теряет силу. На утро 16 июня скорость ветра в эпицентре снизилась до 30-32 метров в секунду.
Стоит отметить, что циклон "Бипарджой" стал первым сильным циклоном Индии в 2023 году. Из прибрежной зоны было эвакуировано порядка 100 тыс. человек.
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