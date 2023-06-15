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Глава МАГАТЭ Гросси: агентство продолжит собирать информацию о безопасности на Запорожской АЭС

2:34
Мир

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в своем Twitter* после посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что агентство собрало значительный объём информации для оценки ситуации на станции. Он также заявил, что МАГАТЭ будет продолжать наблюдать за ситуацией, чтобы предотвратить возможные ядерные инциденты.

Глава МАГАТЭ Гросси: агентство продолжит собирать информацию о безопасности на Запорожской АЭС
Фото: ВКонтакте

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу реки Днепр рядом с городом Энергодар, является самой крупной атомной станцией в Европе по числу блоков и установленной мощности. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция была передана в собственность Российской Федерации.

Известно, что украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и территорию Запорожской АЭС, прилегающую к городу. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим целенаправленно обстреливает ЗАЭС в попытке создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии многократно выражало необходимость создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, чтобы обеспечить её защиту.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является автономным учреждением Организации Объединенных Наций (ООН), основанным в 1957 году. Его главная цель — поощрение использования атомной энергии в мирных целях и предотвращение распространения ядерного оружия.

МАГАТЭ осуществляет ряд функций, включая надзор и контроль за ядерной энергетикой, оценку безопасности атомных электростанций, поддержку технологического развития в области ядерной энергии и распространение знаний и экспертизы в области ядерных наук и технологий.

Агентство играет важную роль в международном ядерном нераспространении, проверяя и контролируя соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) странами-участницами. МАГАТЭ проводит инспекции и мониторинг ядерных объектов в различных странах, чтобы убедиться в их соответствии международным нормам и требованиям безопасности.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Глава МАГАТЭ Гросси: агентство продолжит собирать информацию о безопасности на Запорожской АЭС
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