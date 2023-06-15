Шварценеггер хочет баллотироваться в президенты США, но мешает закон

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Известный голливудский актёр Арнольд Шварценеггер заявил, что готов сразиться за президентское кресло. Однако он не сможет это сделать в связи с ограничениями, которые предписаны в Конституции США.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Стать американским президентом может только тот, кто родился на территории США. Шварценеггер же является эмигрантом из Австрии.

Актёр, отвечая на вопрос журналиста Криса Уоллеса, сказал, что если бы не конституционное ограничение, он бы с удовольствием участвовал в выборах. Эти высказывания Шварценеггера были опубликованы в журнале People.

Стоит отметить, что в 2003 году Шварценеггер был избран губернатором штата Калифорния и занимал эту должность до 2011 года. В течение своей политической карьеры он внёс вклад в ряд инициатив, включая борьбу с изменением климата и реформу образования.

Помимо этого, Шварценеггер также успешно занимался бизнесом. Он основал несколько компаний, включая производственную студию Oak Productions и ресторанный бизнес.

Однако, учитывая требования Конституции, его амбиции на пост президента остаются неосуществимыми.