В предстоящих выборах на должность президента США будет участвовать бывший вице-президент Майк Пенс, чья кандидатура выдвигается от Республиканской партии. Соответствующие документы уже поданы, сообщается на сайте Федеральной комиссии по выборам страны.
Политик готовится соперничать с экс-президентом Дональдом Трампом, которого также баллотируют на пост главы государства от Республиканской партии.
Напомним, что президентские выборы пройдут в ноябре 2024 года.
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