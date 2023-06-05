Майк Пенс будет участвовать в выборах президента США

В предстоящих выборах на должность президента США будет участвовать бывший вице-президент Майк Пенс, чья кандидатура выдвигается от Республиканской партии. Соответствующие документы уже поданы, сообщается на сайте Федеральной комиссии по выборам страны.

Фото: РИА Новости

Политик готовится соперничать с экс-президентом Дональдом Трампом, которого также баллотируют на пост главы государства от Республиканской партии.

Напомним, что президентские выборы пройдут в ноябре 2024 года.