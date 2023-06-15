Официальный Вашингтон должен признаться в совершении нескольких серьёзных ошибок в отношении РФ, которые спровоцировали украинский конфликт и ухудшили российско-американские отношения.
По словам бывшего сотрудника Госдепа США Джеймса Кардена, самая большая проблема Вашингтона на сегодняшний день — это продолжающиеся боестолкновения на украинской территории. Он напомнил, что Белый дом регулярно пытается обвинить главу РФ Владимира Путина в ухудшении мировой обстановки.
"Этот нарратив почти не оставляет места для реальной истории конфликта между Россией и Западом", — отметил Карден в материале для The American Conservative.
Экс-сотрудник Госдепа перечислил четыре ошибки американского руководства в попытках навредить Москве:
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