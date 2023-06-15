Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что "послал на хрен" делегацию Украины во главе с начальником военной разведки Незалежной Кириллом Будановым, которая предложила провести мирные переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле.
По словам белорусского лидера, речь идёт об отрезке времени, когда переговорные делегации встречались во Львове. Однако украинцам "позвонили" американцы и те резко изменили тактику.
"Сели во Львове там, ведём переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами", — заявил Лукашенко в эфире "России 1".
Президент Белоруссии подчеркнул, что резко отреагировал на предложение и заявил, что если украинцы "хотят разговаривать", то делать это нужно здесь и сейчас.
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