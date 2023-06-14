Министерство обороны Дании сообщило, что власти страны надеются начать обучение украинских пилотов по управлению военными истребителями F-16 на территории страны в конце текущего лета.
Так, по данным военных, "посадить" за штурвал американских истребителей украинцев планируют в августе.
"В августе мы бы могли приступить к тренировкам… ни для кого не секрет, что мы открыты для того, чтобы предоставить датскую территорию для такого учебного мероприятия", — заявил министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен журналистам.
Как подчеркнул министр, властям необходимо в течение лета решить все формальности, чтобы украинские пилоты беспрепятственно могли пройти обучение. Сколько продляться тренировки и каков "учебный план", глава датского Минобороны не уточнил.
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