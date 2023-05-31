Обозреватель Telegraph Фармер раскрыл горькие детали поставок F-16 Киеву к контрнаступлению

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Киевский режим зря возлагает большие надежды в контрнаступлении на поставки американских истребителей F-16, заявил обозреватель из США Бен Фармер.

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

По его словам, сама логистика займёт немало времени, кроме прочего, ВСУ понадобятся высококлассные пилоты и целый штат для обслуживания военных самолётов.

"Потребуются механики, наземное обеспечение и логистика. Использование западных наёмников могло бы сэкономить время, но это слишком серьёзная затея. Это значит, что F-16 вряд ли сыграют роль в скором контрнаступлении", — написал Фармер в колонке для Telegraph.

Кроме прочего, по мнению аналитика, F-16 "сами по себе не дадут украинцам превосходства в воздухе", без подготовленных для самолётов аэродромов.