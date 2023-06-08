Читатели Exxpress: начавшие контрнаступление ВСУ попали в ловушку

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Австрийские пользователи считают, что едва начавшееся украинское контрнаступление ждёт провал.

Фото: РИА Новости

Читатели издания Exxpress полагают, что для успешного контрнаступления ВСУ не хватает живой силы, у них просто некому атаковать, а своих военных у украинской армии скоро вообще не останется.

Комментаторы обратили внимание, в каком тяжёлом положении оказались ВСУ, которые ещё даже никуда толком не продвинулись.

"Не преодолено даже десяти километров, не прорвана даже первая из нескольких оборонительных линий, и тяжелые потери также несет только одна сторона. Украина потерпела крайне тяжелое поражение сегодня под Орехово и вчера также в потерянном Артемовске", — написал один из читателей.

Пользователи уверены, что начавшееся контрнаступление стало для украинских военных ловушкой. Они уверены, что как только на Западе станет известно о "бесчисленных погибших ВСУ", там возникнет паника, а запал ярых русофобов быстро поутихнет.

Все попытки ВСУ прорвать российскую оборону, предпринятые на этой неделе, потерпели провал, и сопровождались огромными потерями.