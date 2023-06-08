Вашингтон намеренно превратил Украину в "скотобойню", где гибнут молодые люди, заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, и Вашингтон, и официальный Киев скрывают правду о потерях.
"Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас", — заявил политик журналисту Джордану Питерсону.
По его словам, Пентагон знает реальные цифры потерь среди ВСУ, но умалчивает, чтобы не вызвать недовольства среди американского народа.
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