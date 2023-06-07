Сальдо считает, что произошедшее с Каховской ГЭС играет на руку России в военном плане

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По мнению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ситуация с разрушением Каховской ГЭС выгодна России в военном отношении.

Фото: Кубанские новости

Таким образом политик ответил на вопрос о влиянии ЧП на Каховской ГЭС на боеспособность российских военных, дислоцированных в регионе.

"С точки зрения военной ситуация сложилась оперативно-тактическая в пользу сил РФ", — сказал Сальдо в эфире канала "Соловьев Live".

Разрушение Каховской ГЭС в верхней её части произошло в ночь на 6 июня. В результате большое количество населённых пунктов, включая Новую Каховку и Херсон, оказались затопленными.

Киев утверждает, что в произошедшем виновата Россия, в то время как Москва обращает внимание на очевидную причастность Украины к разрушению гидроэлектростанции.