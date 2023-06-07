В Крыму заявление Зеленского о разрушении Каховской ГЭС назвали словами признавшегося во всём вора

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков оценил рассуждение украинского лидера Владимира Зеленского, касающееся разрушения Каховской ГЭС.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

До этого Зеленский сообщил, что-то, что произошло с Каховской ГЭС, демонстрирует якобы испуг российский властей, которым стало ясно, что "им придётся бежать из Крыма".

Советник главы Крыма отметил, что Зеленский рассуждает как типичный вор из известной поговорки, который тем самым признаётся в содеянном.

"Есть хорошая пословица, когда "Держи вора!" кричит сам вор. Зеленский — глупый человек, который не знает историю. Крым был, есть и будет российским. Это непотопляемый авианосец в Черном море", — сказал Крючков в разговоре с РИА Новости.

Было бы странно думать, что Киев непричастен к подрывам Каховской ГЭС, добавил советник Аксёнова, ведь украинские власти долго готовились к этому шагу и даже не слишком это скрывали.

А "клоунскую группу Зеленского" давным-давно пора разогнать, добавил Крючков.