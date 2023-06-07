Читатели Le Figaro об атаке на Каховскую ГЭС: это похоже на "лебединую песнь" Украины и Запада

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В статье Le Figaro сообщается, что Украина поспешила обвинить Россию в аварии на Каховской ГЭС. Это вызвало разнообразные реакции среди читателей. Один из комментаторов заявил, что "украинская пропаганда не знает границ". Другой отметил, что происходящее похоже на "лебединую песнь" Украины и Запада.

Фото: РБК

Украинское командование заявило, что "Каховское водохранилище было разрушено российскими силами". Мэр города Новая Каховка Владимир Леонтьев сообщил, что в ночь с понедельника на вторник был осуществлён ряд многочисленных ударов по Каховской гидроэлектростанции. Губернатор Херсонской области утверждает, что разрушение произошло в результате удара украинских ракет.

В результате аварии в опасности находится 22 тысячи человек из 14 населенных пунктов. Электричество также отключено в одном из районов города Херсона. Украина начала частичную эвакуацию жителей. Компания "Укргидроэнерго" сообщила, что Каховская ГЭС "полностью разрушена" и не подлежит восстановлению из-за подрыва машинного зала. Город Новая Каховка, находящийся под контролем Москвы, был затоплен.

Комментарии читателей Le Figaro отражают различные точки зрения на ситуацию.

"Сейчас это всё больше и больше похоже на "лебединую песнь" Украины и Запада…", — пишет пользователь enreve.

Некоторые пишут о дезинформации, которая часто окружает вопросы, связанные с геополитическими конфликтами.

"Русские первыми пострадали от этой аварии, прежде чем обвинять их, как это было с газопроводом, оглянитесь назад, дезинформация — одна из их сильных сторон", — пишет DMA61.

Другие предполагают, что есть интересы и выгоды у разных сторон, и необходимо дождаться подтверждения фактов.

"Было бы разумно подождать, прежде чем делать какие-либо выводы, поскольку украинская военная пропаганда иногда не знает границ!" — отмечает tagarun.

В целом, комментарии отражают недоверие к информации, полученной от Западных СМИ.