Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмила Цыганок предупредила, что из-за удара по Каховской ГЭС на Украине начнётся новый кризис беженцев.
"Это огромная проблема и нагрузка на регионы, куда произойдёт переселение", — подчеркнула эксперт, слова которой приводит издание "Страна".
По данным специалиста, на Украине зафиксируют несколько тысяч отселённых и до 1,5 миллиона климатических беженцев.
Вместе с этим собеседница журналистов предупредила, что стоит ожидать не только гуманитарные, но и экологические последствия. Из-за прорыва дамбы может возникнуть катастрофа, отметила Цыганок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.