Эколог предрекла Украине до 1,5 миллиона климатических беженцев из-за удара по Каховской ГЭС

Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмила Цыганок предупредила, что из-за удара по Каховской ГЭС на Украине начнётся новый кризис беженцев.

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"Это огромная проблема и нагрузка на регионы, куда произойдёт переселение", — подчеркнула эксперт, слова которой приводит издание "Страна".

По данным специалиста, на Украине зафиксируют несколько тысяч отселённых и до 1,5 миллиона климатических беженцев.

Вместе с этим собеседница журналистов предупредила, что стоит ожидать не только гуманитарные, но и экологические последствия. Из-за прорыва дамбы может возникнуть катастрофа, отметила Цыганок.