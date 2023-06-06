Новая Каховка затоплена после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Информацию об этом подтвердил мэр города Владимир Леонтьев. Он также ввёл режим чрезвычайной ситуации в Новокаховском округе. Распоряжение вступило в законную силу 6 июня с 12:00.
"Посмотрите, что творится за окном: город затоплен", — подчеркнул Леонтьев в эфире канала "Россия 1", показав вид из кабинета.
Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в зону возможного подтопления попадают 14 населённых пунктов, в которых проживают более 20 тысяч человек.
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