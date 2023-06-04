Экс-разведчик США Риттер раскрыл, какая судьба ждёт украинских бойцов, подготовленных НАТО

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе контрнаступления российские военные ликвидируют бойцов ВСУ, которых готовили эксперты НАТО, причём ещё до того, как они достигнут линии обороны ВС РФ. Такой прогноз дал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

"Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется", — заявил Риттер в эфире Redacted.

Бывший разведчик подчеркнул, что украинским военным элементарно не хватает времени на подготовку в преддверии скорого начала контрнаступления. Риттер обратил внимание, что именно этих украинских бойцов отправят в образовавшиеся после тяжёлых боёв за Артёмовск "дыры" в рядах ВСУ, понёсших огромные потери.

При этом того количества подготовленных на базах НАТО украинских военных, которых туда направят, всё равно не хватит для успеха наступательной операции, уверен Риттер.