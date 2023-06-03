Россия объявила войну Великобритании, а от первого обмена ракетами отделяет одно касание. Лондон станет первой целью Москвы после завершения конфликта на Украине. Об этом заявили эксперты издания Al Hadath.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что британцы уже ведут против России необъявленную войну. Британия — вечный враг России, а её чиновники являются законными военными целями, указал он.
Аналитики отметили, что Медведев может быть спокоен — на территории Соединённого Королевства практически нет бомбоубежищ. Однако местные жители довольно холодно относятся к предупреждениям представителей Москвы. Кроме того, вооружённый конфликт с Россией решит многие проблемы британцев: инфляция, рост процентных ставок, приток иммигрантов — все эти вопросы отойдут на второй план.
"Медведев не тот, кто может нажать на красную кнопку, но он имеет определённое влияние в России. Война с вечным врагом приоритетнее для России, чем конфликт с Украиной", — сделали вывод эксперты.
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