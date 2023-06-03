Al Hadath: Британия зря игнорирует эскалацию конфликта с Россией

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Россия объявила войну Великобритании, а от первого обмена ракетами отделяет одно касание. Лондон станет первой целью Москвы после завершения конфликта на Украине. Об этом заявили эксперты издания Al Hadath.

Фото: youtube.com

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что британцы уже ведут против России необъявленную войну. Британия — вечный враг России, а её чиновники являются законными военными целями, указал он.

Аналитики отметили, что Медведев может быть спокоен — на территории Соединённого Королевства практически нет бомбоубежищ. Однако местные жители довольно холодно относятся к предупреждениям представителей Москвы. Кроме того, вооружённый конфликт с Россией решит многие проблемы британцев: инфляция, рост процентных ставок, приток иммигрантов — все эти вопросы отойдут на второй план.

"Медведев не тот, кто может нажать на красную кнопку, но он имеет определённое влияние в России. Война с вечным врагом приоритетнее для России, чем конфликт с Украиной", — сделали вывод эксперты.