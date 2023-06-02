19FortyFive: Байден одним своим решением может "расколоть" НАТО

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Если лидер США Джо Байден примет решение о передаче Турции истребителей F-16, чтобы та позволила принять Швецию в НАТО, США расколют единство Альянса. Об этом сообщил журналист Майкл Рубин в материале для 19FortyFive.

Фото: пресс-служба Белого дома

Ни к чему хорошему передача F-16 Турции ради разрешения её лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Швеции вступить в НАТО не приведёт, уверен автор.

Если Вашингтон всё же примет такое решение, другие государства-члены Альянса могут последовать примеру Турции, используя своё право голоса для достижения собственной выгоды.

В результате единство внутри НАТО будет подорвано, а это грозит организации крахом.

"Передача самолетов F-16 или их улучшений Турции не укрепляет сплоченность и потенциал НАТО, а лишь подрывает их", — заключил журналист.