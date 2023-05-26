Bloomberg: чиновники из Нидерландов раскрыли подробности передачи F-16 Украине

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По информации опубликованной изданием Bloomberg, Нидерланды стремятся получить разрешение от США на поставку истребителей F-16 Украине.

Фото: РИА Новости

Согласно заявлениям двух чиновников, знакомых с ситуацией, Нидерланды планируют направить данные самолёты на Украину после обучения пилотов. Их отправка будет осуществляться через переговоры с администрацией президента Джо Байдена, с целью оказать давление на американское руководство и получить их одобрение.

После нескольких месяцев усилий со стороны Киева и союзных правительств, президент Байден на прошлой неделе объявил о поддержке США в обучении украинских пилотов для управления истребителями F-16.

Несмотря на готовность помочь укрепить противовоздушную оборону Украины "как можно скорее", процесс обучения пилотов и разработка плана развёртывания и логистики могут занять значительное количество времени.

На данный момент Нидерланды располагают 42 истребителями F-16, 24 из которых находятся в использовании голландской армии и не могут быть направлены на Украину до середины 2024 года. Дюжина из оставшихся 18 самолётов должна была быть продана компании Draken International, но передача была отложена в декабре.

Источники указывают, что окончательное решение о развёртывании истребителей F-16 ещё не принято, но возможно, Украина получит некоторые из самолётов, которые сейчас находятся в продаже. Стоит отметить, что Нидерланды поддерживают свои истребители F-16 в оперативной готовности благодаря регулярному техническому обслуживанию.

Пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов отметила, что правительство страны будет рассматривать возможность поставки истребителей F-16 на Украину позже. В настоящее время приоритетом является обучение украинских пилотов.