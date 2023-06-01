То, что сказал украинский президент Владимир Зеленский о вступлении его страны в НАТО, приближает третью мировую войну. В этом уверен бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Таким образом Филиппо оценил заявление Зеленского, сообщившего, что на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле, он рассчитывает получить приглашение в Альянс.
"Зеленский снова капризничает. Теперь он развенчивает сомнения по поводу членства Украины в НАТО", — написал Филиппо в своём Twitter*.
Суть проблемы, по мнению французского политика, состоит в том, что членом НАТО может стать "ультракоррумпированная страна", принятие которой в Альянс может стать причиной мировой войны.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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