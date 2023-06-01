Укронацисты без разбора направляют на территории ДНР снаряды, и они целый день разрываются в жилых кварталах.
В Донецке местные власти зафиксировали взрывы у школы и недалеко от детской игровой площадки. Украинские снаряды упали также у нескольких административных зданий и жилых домов. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала, сообщает военкор Евгений Поддубный.
Аналогичная ситуация сложилась 1 июня в Горловке. Под огнём со стороны боевиков ВСУ оказались: несколько жилых домов, спортивный стадион, школа и ряд иных объектов гражданской инфраструктуры. Ранен 10-летний ребёнок.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.