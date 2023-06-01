Бои под Донецком: ВС РФ активно ведут наступления на Авдеевку и Марьинку

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Бойцы первого армейского корпуса активно продолжают наступление в районе города Авдеевка на Донецком направлении. Штурмовики отряда спецназначения «Ахмат» и пятой мотострелковой бригады ведут ожесточённые бои на Марьинском направлении.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Артиллеристы и авиация «Южной» группировки поразила живую силу и боевую технику противника под населёнными пунктами Тоненькое, Георгиевка и Ласточкино в ДНР, сообщает телеграм-канал «ОперацияZ.Военкоры Русской весны».