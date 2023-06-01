Бойцы первого армейского корпуса активно продолжают наступление в районе города Авдеевка на Донецком направлении. Штурмовики отряда спецназначения «Ахмат» и пятой мотострелковой бригады ведут ожесточённые бои на Марьинском направлении.
Артиллеристы и авиация «Южной» группировки поразила живую силу и боевую технику противника под населёнными пунктами Тоненькое, Георгиевка и Ласточкино в ДНР, сообщает телеграм-канал «ОперацияZ.Военкоры Русской весны».
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.