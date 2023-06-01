Бойцы ВКС РФ уничтожают позиции ВСУ на авдеевском направлении под Донецком

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Бойцы российской авиации активно продолжают наносить мощные удары по позициям боевиков ВСУ на авдеевском направлении под Донецком.

Фото: live24.ru

ВС РФ уничтожают живую силу и боевую технику противника, сообщает телеграм-канал "ЧП ДОНЕЦК Z".

Массированные наземные удары были нанесены сегодня по подразделениям киевского режима на северо-западе Сватово и в южном направлении от населённого пункта Кременная.