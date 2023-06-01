Бойцы российской авиации активно продолжают наносить мощные удары по позициям боевиков ВСУ на авдеевском направлении под Донецком.
ВС РФ уничтожают живую силу и боевую технику противника, сообщает телеграм-канал "ЧП ДОНЕЦК Z".
Массированные наземные удары были нанесены сегодня по подразделениям киевского режима на северо-западе Сватово и в южном направлении от населённого пункта Кременная.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.