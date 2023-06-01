Немцы осудили Бербок за решение закрыть российские консульства: "Это плохо кончится"

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла решение закрыть четыре из пяти российских консульств в стране, также генконсульства ФРГ прекратят свою работу в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

Фото: tehnowar.ru

Однако читатели немецкого издания Welt* не оценили инициативу Бербок и отметили, что в скором времени в Германии будет запрещено всё, что связано с Россией.

"Остаётся только надеяться, что министр иностранных дел скоро уйдёт в прошлое", — указал один из комментаторов.

Другой пользователь Сети подчеркнул, что действия Бербок являются примером эскалации, а не дипломатии. Сейчас необходимо решать внешнеполитические проблемы, а главный дипломат Германии пустила всё на самотёк, заявили немцы.

"Мы никогда не были слабее в плане внешней политики. Это плохо кончится", — заключили комментаторы.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.