FT: Бербок опозорилась во время визита в Саудовскую Аравию

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Визит министра иностранных дел Германии Анналена Бербок на территорию Саудовской Аравии, как передаёт информационное издание EADaily, произвёл не самое благоприятное впечатление для её коллеги и СМИ в том числе. Статья газеты Financial Times под заголовком "Танки, водка, феминизм" раскритиковала поведение политика.

Фото: РИА Новости

Во время встречи с руководителем ведомства принцем Фейсал бен Фархан Аль-Сауд представитель ФРГ вручила ему экземпляр своего 80-страничного справочника по феминистской внешней политике. После этого девушка сказала: "не секрет, что нас по-прежнему многое разделяет".

"Ей также нравится бросать вызов сильным мужчинам. Когда министр иностранных дел России Сергей Лавров пытался уговорить её выпить с ним водки в обеденный перерыв, она высмеяла [Лаврова], парировав: может ли дневное пьянство стать испытанием на прочность для женщины, родившей двоих детей?".

Напомним, ранее поступила информация о скором участии главы МИД России Сергея Лаврова во встрече представителей МИД стран БРИКС в ЮАР.