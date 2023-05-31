Юрист Семеновский: опыт Валдеца доказал, что пророссийская позиция на Западе смертельно опасна

2:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Любое нарушение закона, антидемократические действия властей, ультрарадикальные политические акции на Западе останутся безнаказанными и замалчиваемыми, если направлены против пророссийски настроенных публичных фигур, заявил Pravda.Ru кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Фото: ya.ru

"Осуждения террористических актов украинского режима в отношении общественных деятелей и журналистов от Сергея Долгова и Олеся Бузины до Дарьи Дугиной и Владлена Татарского со стороны европейских и американских СМИ, ратующих за так называемую свободу мысли и слова, никто не дождался и, конечно, не дождётся, не говоря уже о приговорах заказчикам преступлений", — напомнил он.

Поэтому очередное жестокое нападение на хорватского журналиста Роберта Валдеца так же останется безнаказанным, предположил эксперт.

"Для публичных личностей в Европе сейчас может быть опасным иметь не то что пророссийские, но даже и просто нейтральные взгляды на происходящие в мире события. Здравомыслящим публицистам, активистам, политикам следует понимать, что до смены в умах правящих элит курса жёсткой нетерпимости псевдолиберальной диктатуры с такими людьми может произойти любой несчастный случай", — отметил Семеновский.

Всеобщая декларация прав человека или Декларация "О защите журналистов" в западных странах являются обычными бумажками, подчеркнул юрист, если дело касается людей с независимыми и нейтральными взглядами.

"Сегодня это наглядно видно в другой части Балкан на фоне развивающегося конфликта в сербских муниципалитетах косовского края, и освещения беззакония албанцев со стороны мировых СМИ и политиков при полном замалчивании обеспокоенности Сербии", — напомнил специалист.

Ранее Pravda.Ru писала, что на Валдеца в третий раз за последние несколько месяцев совершено нападение неизвестных в Хорватии. Журналист получил серьёзные ножевые ранения, но местная полиция не торопится искать преступников.