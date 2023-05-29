Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эпидемиолог Тихонова напомнила об опасности не вынесенного вовремя мусора
MF: невролог Алёхина назвала безошибочный признак, указывающий на инсульт
Терапевт Харлов назвал три симптома, которые явно сигнализируют о проблемах с печенью
"Тонкости туризма": российскую туристку возмутил отдых в пятизвёздочном отеле Египта стоимостью 220 тысяч рублей
Онколог Круглый рассказал, что нужно делать, чтобы защититься от рака
Как тепло, воздух и влажность влияют на вкус кофе
EADaily: в Краснодаре останутся вывески только на русском языке
Нутрициолог Государева назвала витамины, которые стоит пропить перед важными экзаменами
Директор Славы подтвердил госпитализацию певицы: "Высокая температура, тошнота и кашель"

Хорватский журналист Роберт Валдец в третий раз подвергся русофобскому нападению

2:12
Мир

Известный хорватский журналист Роберт Валдец в третий раз за последнее время подвергся нападению. Об избиении мужа рассказала корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова.

Хорватский журналист Роберт Валдец в третий раз подвергся русофобскому нападению
Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Первое нападение произошло в сентябре 2022 года. После того, как Дарья улетела в Москву, в квартиру Роберта постучали неизвестные. В результате избиения журналист получил перелом четырёх рёбер.

Хорватские СМИ никак не отреагировали на нападение на журналиста, трижды признанного лучшим на родине, хотя знали об угрозах, которые поступали за полгода до этого.

"Его обвиняли в том, что он русский шпион, а жена — русская шпионка. Типичный русофобский бред. А ведь мы уже 22 года вместе, и вся Хорватия знает историю нашей любви", — рассказала Асламова.

После этого Роберту удалось сделать трёхмесячную визу и уехать в Москву. В столице Валдец честно писал о жизни в России, но виза закончилась — журналисту пришлось вернуться в неспокойную для него обстановку в Хорватии.

Второе нападение произошло 23 апреля. И снова в хорватских СМИ или со стороны официальных властей не было никакой реакции.

"Подлое нападение сзади. Из-за угла. И опять полное равнодушие властей", — сообщила Асламова.

Компьютерная томография показала внутреннее кровотечение, Валдецу зашивали голову и буквально по частям собирали ухо.

Третье нападение произошло сегодня. Валдеца оглушили ударом по голове и нанесли колотые и резаные раны в пах.

"Хорватская полиция! Вы ничего не делаете! Хорватские спецслужбы, вы делаете вид, что ничего не происходит", — обращается к властям журналистка.

Дарья Асламова сейчас находится в командировке в ДНР. Возможно, последнее нападение на её мужа связано с репортажами корреспондента из зоны СВО. Pravda.Ru со своей стороны будет обращаться в МИД России с запросом по поводу нападений на журналиста Роберта Валдеца в Хорватии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Мало не покажется": эксперты назвали главные цели ВКС РФ на Украине

Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Опубликованы кадры уничтожения БТР с бойцами ВСУ
Пять лучших регионов РФ для пенсионеров назвали эксперты
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
Последние материалы
Терапевт Харлов назвал три симптома, которые явно сигнализируют о проблемах с печенью
"Тонкости туризма": российскую туристку возмутил отдых в пятизвёздочном отеле Египта стоимостью 220 тысяч рублей
Онколог Круглый рассказал, что нужно делать, чтобы защититься от рака
Как тепло, воздух и влажность влияют на вкус кофе
EADaily: в Краснодаре останутся вывески только на русском языке
Нутрициолог Государева назвала витамины, которые стоит пропить перед важными экзаменами
Что нужно посмотреть в Дубае?
Директор Славы подтвердил госпитализацию певицы: "Высокая температура, тошнота и кашель"
Комбат ВСУ подорвал эвакуационную машину бригады теробороны под Кременной
Украинский генерал Кривонос предсказал скорую потерю Киевом двух городов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников