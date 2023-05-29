Хорватский журналист Роберт Валдец в третий раз подвергся русофобскому нападению

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Известный хорватский журналист Роберт Валдец в третий раз за последнее время подвергся нападению. Об избиении мужа рассказала корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Первое нападение произошло в сентябре 2022 года. После того, как Дарья улетела в Москву, в квартиру Роберта постучали неизвестные. В результате избиения журналист получил перелом четырёх рёбер.

Хорватские СМИ никак не отреагировали на нападение на журналиста, трижды признанного лучшим на родине, хотя знали об угрозах, которые поступали за полгода до этого.

"Его обвиняли в том, что он русский шпион, а жена — русская шпионка. Типичный русофобский бред. А ведь мы уже 22 года вместе, и вся Хорватия знает историю нашей любви", — рассказала Асламова.

После этого Роберту удалось сделать трёхмесячную визу и уехать в Москву. В столице Валдец честно писал о жизни в России, но виза закончилась — журналисту пришлось вернуться в неспокойную для него обстановку в Хорватии.

Второе нападение произошло 23 апреля. И снова в хорватских СМИ или со стороны официальных властей не было никакой реакции.

"Подлое нападение сзади. Из-за угла. И опять полное равнодушие властей", — сообщила Асламова.

Компьютерная томография показала внутреннее кровотечение, Валдецу зашивали голову и буквально по частям собирали ухо.

Третье нападение произошло сегодня. Валдеца оглушили ударом по голове и нанесли колотые и резаные раны в пах.

"Хорватская полиция! Вы ничего не делаете! Хорватские спецслужбы, вы делаете вид, что ничего не происходит", — обращается к властям журналистка.

Дарья Асламова сейчас находится в командировке в ДНР. Возможно, последнее нападение на её мужа связано с репортажами корреспондента из зоны СВО. Pravda.Ru со своей стороны будет обращаться в МИД России с запросом по поводу нападений на журналиста Роберта Валдеца в Хорватии.