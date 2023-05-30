ОСН: политолог Журавлёв рассказал, что США избавятся от Зеленского старым проверенным способом

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог Дмитрий Журавлёв рассказал, что отношение США к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому изменилось.

Фото: Офис президента Украины

Дело в том, что дела украинского президента сейчас идут неважно, ведь он никак не может продемонстрировать американцам военные достижения, на которые они рассчитывают.

"Как я понимаю американцам он просто надоел, поэтому сейчас Порошенко начал выступать везде", — сказал Журавлёв в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Эксперт обратил внимание, что в начале президентства Зеленского Порошенко был просто не нужен. А его возвращение на политическую сцену Украины говорит о желании Запада подготовить преемника нынешнему президенту.

Журавлёв подчеркнул, что Зеленский очень хочет быть тем самым преемником самого себя, но его кандидатура у американцев и англичан под вопросом.

Главкома ВСУ Валерия Залужного США в качестве руководителя Украины не рассматривают ввиду его характера и военного прошлого. Американцы боятся, что такой глава государства сам начнёт им диктовать свои условия.

А вот с Зеленским Вашингтон, по мнению эксперта, разберётся старым дедовским и максимально примитивным способом.

"Его скорее всего где-то придушат и обвинят во всем Россию. Обратная сторона состоит в том, что умирают люди точно так же, как их назначают — за счет силы", — заключил Журавлёв.