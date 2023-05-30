Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с послами западных стран, а также послом Евросоюза. Об этом сообщает агентство Tanjug.
Переговоры прошли на фоне очередного обострения в Косово. На встречи присутствовали дипломаты из США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Кроме того, здесь были министр обороны Сербии Милош Вучевич и начальник генерального штаба армии Милан Мойсилович.
Напомним, в понедельник, 29 мая, на севере Косово произошли столкновения между полицией и сербскими демонстрантами. Манифестанты пытались проникнуть в здание администраций в нескольких муниципалитетах.
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