Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" проинформировал о работе подразделений ВДВ РФ на северном фланге под Артёмовском.
Военнослужащими ВС РФ оборудована разветвлённая сеть опорных пунктов с минно-взрывными заграждениями. Бойцы ВДВ выполняют поставленные перед ними задачи в круглосуточном режиме.
Тульский десант зафиксировал танк врага, и в указанную им местность оперативно направили бронегруппу на БМД-4М. Огонь был открыт с закрытой позиции. Стрельба корректировалась при помощи беспилотника. Точное попадание ликвидировало очередную единицу укронацистов в зоне проведения спецоперации.
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