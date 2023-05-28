Mirror: посол РФ в Великобритании Келин ответил на оскорбления ведущей BBC

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Посол России в Великобритании Андрей Келин резко отреагировал на оскорбительные выпады ведущей британского телеканала во время интервью. Об этом сообщил политический обозреватель Бен Глейз.

Фото: phonoteka.org

В ходе интервью с британской журналисткой Лорой Куэнсберг, общение между ними стало напряжённым. Журналистка регулярно провоцировала посла России, и в конечном итоге ему пришлось предупредить её. Согласно статье Mirror, Келин сказал: "Оскорбите меня ещё раз, и мы остановим это интервью".

В ходе интервью российский дипломат обвинил Великобританию в разжигании конфликта на Украине путём поставки различных систем вооружения, включая ракеты дальнего радиуса действия. Он также подчеркнул, что ответные действия России будут крайне серьёзными. Келин предупредил, что Украина не должна рассчитывать на победу, так как Россия ещё не начала действовать в полную силу.

В ходе спора между Куэнсберг и Келиным, журналистка пыталась провоцировать российского посла и обвиняла его во лжи. Последний считал поведение журналистки оскорбительным и предупредил, что прекратит беседу, если такое поведение будет продолжаться.