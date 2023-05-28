Baijiahao: РФ мстит Западу за провокации — Путин провёл двухэтапную контратаку

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия приняла решительные меры в ответ на провокации со стороны западных стран. Об этом пишут китайские журналисты Baijiahao.

Фото: culture.ru

Согласно аналитикам из Китая, Москва недовольна постоянным раздуванием огня со стороны США и их союзников. В частности, передача больших объёмов вооружений Украине и экономические санкции против России. Ответные действия России, по мнению обозревателей, имели два ключевых аспекта.

В первом случае, Москва объявила о высылке нескольких сотен немецких дипломатов и госслужащих, работающих в РФ. Это стало ответом на решение Германии выслать более 20 представителей российского МИД. Российская реакция поразила своим размахом, поскольку Москва выслала несколько сотен немецких граждан.

Во втором случае, Россия сообщила о своём выходе из Договора о конвенциональных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) по инициативе президента Владимира Путина. Этот шаг показывает, что Россия не будет ограничиваться в своих оборонительных возможностях и развёртке вооружений. Москва дала понять, что провокации на Украине со стороны Запада и расширение НАТО не останутся без ответа.

Аналитики из Китая делают вывод, что Россия перешла к активным ответным действиям в ответ на провокации со стороны западных стран. Эти шаги Москвы являются своеобразной контратакой в контексте усиливающейся напряженности в международных отношениях.