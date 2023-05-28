The Atlantic: США побледнели от размеров счёта за Украину — его выставят Москве

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На Западе возрастает беспокойство относительно того, кто понесёт финансовые затраты, связанные с восстановлением Украины после кризиса. Специалисты оценивают стоимость восстановления страны в 400 миллиардов долларов, и эта сумма растёт ежедневно. Даже американские политики испытывают волнение видя такие цифры. Публицист Кейси Мишель указывает, что США и их союзники пытаются переложить эти значительные расходы на Россию. Об этом сообщает издание The Atlantic.

Фото: ya.ru

Автор американского издания отмечает, что в результате экономических санкций западные страны заморозили активы Центрального банка России на 300 миллиардов долларов. Сейчас США и их союзники рассматривают возможность конфискации этих средств и их передачи Украине. Однако законность такого шага вызывает серьёзные сомнения.

Противники конфискации утверждают, что ранее никогда не было проведено изъятие средств такого масштаба. Более того, Соединённые Штаты ранее не сталкивались с конфискацией таких значительных сумм, принадлежащих суверенному государству.

Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года в США может теоретически быть использован для ареста российских активов на десятки миллиардов долларов. Однако такой метод конфискации имеет много противников, которые утверждают, что его применение невозможно. Также существует мнение о том, что изъятие российских активов может негативно сказаться на доверии к экономике и доллару США. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подчеркивает, что подобные действия могут поставить под угрозу активы Соединённых Штатов и их инвестиции в других странах.