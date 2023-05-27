ZDF: Евросоюзу придётся вернуть России её активы, несмотря на острое желание их конфисковать

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюзу придётся вернуть России её активы, которые были заморожены в странах сообщества, говорится в материале немецкого телеканала ZDF.

Фото: bykvu.com

В общей сложности, государства Евросоюза заморозили 200 миллиардов евро российского Центробанка, отмечается в материале телеканала (перевод "ПолитРоссии").

Ранее в Евросоюзе высказывались предположения о том, что эти средства можно было бы конфисковать. Однако эксперты, опрошенные немецким телеканалом, полагают, что при всём желании ЕС не сможет конфисковать российские активы.

Сделать это не позволяет европейское законодательство. Власти европейского сообщества изучали различные варианты, как можно было бы изъять замороженные российские средства и передать их Украине. Но так и не нашли подходящего варианта.

Так что Евросоюзу придётся вернуть России её деньги. Хотя для этого должны быть сняты соответствующие санкции.

В настоящее время в ЕС ведутся дискуссии, как же всё-таки можно использовать российские активы. Рассматривается вариант с инвестированием данных средств и передаче Украине полученных от этих инвестиций доходов.

Но решение на сей счёт не принято. Предполагается, что его могут принять на саммите Европейского совета в июне.

В России подчёркивают, что Евросоюз незаконно заморозил принадлежащие нашей стране активы и требуют, чтобы они были возвращены без каких-либо условий.

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