Пользователи Twitter* ответили насмешками на требования советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка к России об урегулировании конфликта.
"Как свои маленькие ножки в Ялте искупал, Мишка? Как съездил на набережную. Ты же гарантировал. Как же так?" — насмехается El Sharaawy.
Ранее Подоляк озвучил требования к России для урегулирования конфликта. В их числе создание на российской территории демилитаризованной зоны и сокращение вооружений. Пользователи назвали их обсурдными и напомнили чиновнику, что это Киев проигрывает в боях, а не Москва.
"Почему бы не потребовать, чтобы русские татуировали флаг Украины на каждом мужчине, женщине и ребенке?", — смеются комментаторы.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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