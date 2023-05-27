Пользователи Twitter* высмеяли требования советника офиса президента Зеленского Подоляка к России

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Пользователи Twitter* ответили насмешками на требования советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка к России об урегулировании конфликта.

Фото: infosmi.net

"Как свои маленькие ножки в Ялте искупал, Мишка? Как съездил на набережную. Ты же гарантировал. Как же так?" — насмехается El Sharaawy.

Ранее Подоляк озвучил требования к России для урегулирования конфликта. В их числе создание на российской территории демилитаризованной зоны и сокращение вооружений. Пользователи назвали их обсурдными и напомнили чиновнику, что это Киев проигрывает в боях, а не Москва.

"Почему бы не потребовать, чтобы русские татуировали флаг Украины на каждом мужчине, женщине и ребенке?", — смеются комментаторы.

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