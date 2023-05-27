Подоляка оценил видео с "воскресшим" главкомом ВСУ Валерием Залужным

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На фоне слухов о тяжёлом ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного появилось видео, где генерал улыбается и благодарит украинцев. Военный журналист Юрий Подоляка прокомментировал кадры с Залужным и подчеркнул, что поведение военачальника вызывает некоторые вопросы.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

"Очевидно, что с ним что-то не так: он себя ведёт не совсем естественно. Жара, а он в тёплой куртке. То есть, всё говорит о том, что всё-таки что-то там было", — указал аналитик.

Подоляка отметил, что никогда не верил в то, что Залужный погиб. Однако генерал не сможет выполнять более серьёзную работу, чем просто позирование перед камерой, считает блогер. Даже после тяжёлого ранения человек способен сидеть на стуле и говорить определённые фразы, указал Подоляка.

"Мы и предполагали, что он живой, иначе операция с вбросами не имела бы смысла. Если бы его ликвидировали, это объявили бы сразу", — заявил он в программе "Время покажет".