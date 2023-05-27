В результате миномётного обстрела Курской области боевиками ВСУ погиб мирный житель

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Днём в субботу, 27 мая, укронацисты подвергли массированному миномётному обстрелу приграничный Суджанский район Курской области.

Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

Недалеко от населённого пункта Плехово под мощный огонь со стороны боевиков ВСУ попала бригада строителей, работавшая на защитной линии укреплений государственной границы. По информации военного аналитика Михаила Рыбаря, один человек погиб.