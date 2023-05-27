Днём в субботу, 27 мая, укронацисты подвергли массированному миномётному обстрелу приграничный Суджанский район Курской области.
Недалеко от населённого пункта Плехово под мощный огонь со стороны боевиков ВСУ попала бригада строителей, работавшая на защитной линии укреплений государственной границы. По информации военного аналитика Михаила Рыбаря, один человек погиб.
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