Путин о возобновлении авиасообщения с Грузией: поднялась непонятная буча

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Владимира Путина удивила реакция Тбилиси на его решение возобновить авиасообщение России и Грузии.

Фото: телеграмм

Президент РФ на встрече с членами "Деловой России" объяснил, что реакция грузинского правительства на возобновление прямых рейсов между двумя странами стала для него неожиданностью.

"Я думал, что все скажут: "Спасибо, хорошо". Нет, там поднялась совершенно какая-то непонятная буча", — объяснил российский лидер.

Ранее сообщалось, что в Грузии люди вышли на митинги из-за приезда в страну дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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