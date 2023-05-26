Владимира Путина удивила реакция Тбилиси на его решение возобновить авиасообщение России и Грузии.
Президент РФ на встрече с членами "Деловой России" объяснил, что реакция грузинского правительства на возобновление прямых рейсов между двумя странами стала для него неожиданностью.
"Я думал, что все скажут: "Спасибо, хорошо". Нет, там поднялась совершенно какая-то непонятная буча", — объяснил российский лидер.
Ранее сообщалось, что в Грузии люди вышли на митинги из-за приезда в страну дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.