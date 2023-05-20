Грузинские активисты устроили акцию протеста у гостиничного комплекса, где якобы остановилась дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
На грузинском телеканале Mtavari сообщили, что наследница Лаврова Екатерина Винокурова прибыла в Грузию на свадьбу брата своего мужа.
Данный визит враждебно настроенные граждане Грузии встретили митингом.
Члены семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова включены в санкционные списки Запада.
Ранее российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии.
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Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.