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В Грузии митингуют из-за приезда в страну дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова

0:36
Мир

Грузинские активисты устроили акцию протеста у гостиничного комплекса, где якобы остановилась дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В Грузии митингуют из-за приезда в страну дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова
Фото: телеграмм

На грузинском телеканале Mtavari сообщили, что наследница Лаврова Екатерина Винокурова прибыла в Грузию на свадьбу брата своего мужа.

Данный визит враждебно настроенные граждане Грузии встретили митингом.

Члены семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова включены в санкционные списки Запада.

Ранее российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии.

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В аэропорту ГРУЗИИ бушует ПРОТЕСТ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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