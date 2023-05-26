Сальдо рассказал о возможном окончании украинского конфликта Зеленским

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уверен, что украинский президент Владимир Зеленский ещё может изменить текущую ситуацию к лучшему и завершить конфликт, если перестанет идти на поводу у Запада и исполнять их распоряжения.

Фото: Телеграм

Сальдо напомнил, что Зеленский с приходом к власти стал другим человеком, предавшим свой народ и свою родину. Однако никогда не поздно исправить свои ошибки и всё изменить, уверен политик.

"Он просто изменник и предатель. У него был шанс, и до сих пор есть шанс. Он может все изменить, если откажется от тех инструкций, которыми его накачивают. У него будет шанс войти в историю человеком, остановившим войну", — сказал Сальдо в эфире Первого канала.

Глава региона добавил, что знает Зеленского лично.