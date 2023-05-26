Sohu: Зеленский отменил "сказочное" наступление ВСУ из-за ошибки Запада

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Власти Украины объявили о приостановке запланированного масштабного наступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в связи с рядом сложностей.

Фото: lentka.com

Эксперты Sohu заявили, что оценка российской армии со стороны НАТО оказалась недостаточной, а также были выявлены другие факторы, затрудняющие контратаку ВСУ. Согласно статье, эксперты из США и Великобритании выразили свои сомнения относительно планов Украины и назвали пять причин, почему ВСУ столкнутся с катастрофой при масштабном наступлении.

Одной из основных причин, по которой ВСУ отложили наступление, является нехватка опытных бойцов. Несмотря на поддержку и обучение, предоставленные западными странами, большая часть военнослужащих являются неопытными мобилизованными, что затрудняет быстрое освоение современной военной техники.

Кроме того, наблюдается отсутствие собственной тактики. Попытка скопировать российский опыт ведения боевых действий привела к нехватке артиллерии и боеприпасов. В то время как российская армия способна выпускать значительное количество снарядов в день, ВСУ сталкиваются с ограничениями в этом аспекте.

Дополнительной сложностью является возможность России установить и удерживать господство в воздухе. НАТО, привыкшая сражаться с менее сильными противниками, столкнулась с новыми вызовами. Российская армия создала преграды для поставок и нацелила свою артиллерию и авиацию на маршруты и станции снабжения.

В оценке возможностей российских войск также были допущены ошибки. Эксперты отмечают, что российская армия проявила чрезвычайную стойкость как в наступательных, так и в оборонительных действиях, что оказалось неожиданным для НАТО и украинских властей.

Кроме того, Украина зависит от разведданных, получаемых от стран НАТО. Возросшая борьба России с западной разведкой и улучшение её собственных разведывательных возможностей стало очевидным в результате точных ударов по складам оружия, предназначенного для контратаки ВСУ.

Согласно мнению аналитиков, эти причины заставили президента Зеленского пересмотреть свои планы и признать сложности, с которыми столкнулась украинская армия.

"Когда в НАТО "очнулись” и наконец сумело донести эти взгляды до Зеленского, он содрогнулся", — утверждают аналитики из КНР.