Следователи СКР попали под ракетный обстрел Донецка боевиками ВСУ

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Под очередной обстрел Калининского района столицы ДНР со стороны позиций укронацистов попали следователи СКР. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник из силовых структур республики.

Фото: Телеграм-канал ShortЫ ДНР

"На момент второго обстрела здания НИИ там находились сотрудники экстренных служб и следователи СК", — проинформировал собеседник издания.

По предварительным данным, под обстрел Донецка со стороны киевского режима попали также один из журналистов и представители Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями ВСУ.

Напомним, утром в пятницу, 26 мая, боевики ВСУ трижды подвергли столицу ДНР массированным ракетным обстрелам. Под огнём оказались Калининский и Ворошиловский районы города. На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых мирных жителях.