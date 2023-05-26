Под очередной обстрел Калининского района столицы ДНР со стороны позиций укронацистов попали следователи СКР. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник из силовых структур республики.
"На момент второго обстрела здания НИИ там находились сотрудники экстренных служб и следователи СК", — проинформировал собеседник издания.
По предварительным данным, под обстрел Донецка со стороны киевского режима попали также один из журналистов и представители Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями ВСУ.
Напомним, утром в пятницу, 26 мая, боевики ВСУ трижды подвергли столицу ДНР массированным ракетным обстрелам. Под огнём оказались Калининский и Ворошиловский районы города. На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых мирных жителях.
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