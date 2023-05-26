Трое военных Росгвардии вернулись на родину из плена укронацистов и сразу же были направлены на лечение в Москву. Об этом проинформировала пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии.
В ночь на пятницу, 26 мая, борт с освобождёнными бойцами прибыл в российскую столицу. В ближайшее время они получат всю необходимую им медицинскую помощь в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии, следует из сообщения ведомства.
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