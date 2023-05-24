Политолог Иван Аркатов считает, что заморозка украинского конфликта опасна для России, потому что за это время киевские власти при активном содействии Запада превратят соседнюю с РФ страну в ещё более милитаризированное государство с ещё более неадекватным управлением.
"Будет еще более накаченная оружием Украина, с более неадекватным киевским режимом, который еще больше будет за время заморозки накачиваться западным оружием, технологиями, специалистами и теми же самыми деньгами", — сказал Аркатов в разговоре с ФАН.
Запад, в свою очередь, обязательно воспользуется заморозкой конфликта, демонстрируя своё "превосходство" над Россией и воздействуя на неё во всех остальных сферах — финансовой, политической и информационной, что будет плохо влиять на развитие страны.
Поэтому спецоперацию нужно довести до конца, уверен Аркатов, не замораживая конфликт. Это станет гарантией безопасности как национальных интересов, так и самих россиян. С Западом договориться не получится, уверен, политолог, потому что он признаёт только силу.
"Там, к сожалению, понимают только силу и начинают уважать тех, кто в хорошем смысле слова надавал им. Только так мы сможем нормально и спокойно развиваться", — заключил Аркатов.
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