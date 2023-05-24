Французский генерал рассказал о вынужденных действиях США после поражения в Артёмовске

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США решились на передачу Украине истребителей F-16 не просто так, а чтобы отвлечь внимание мировой общественности от падения Артёмовска. Об этом сообщил французский генерал Жан-Бернар Пинатель в разговоре с Le Dialogue.

Фото: w-dog.ru

"Эта потеря может оказать серьезное влияние на моральное состояние украинской армии и её союзников, чьи СМИ и консультанты по разнарядке сверху до сих пор не переставали объявлять о неизбежности украинского контрнаступления, которое могло быть успешным только благодаря массированной западной помощи ", — сказал военный.

По мнению генерала, теперь западные партнёры Украины будут делать всё возможное для того, чтобы как-то смягчить и сделать менее заметным поражение Киева в Артёмовске.

При этом передача Украине военных самолётов F-16 не сможет в значительной степени укрепить боеспособность Киева, и должным образом защитить воздушное пространство страны.