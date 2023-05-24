Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес тайно приехал в Киев

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Глава Минобороны Британии Бен Уоллес прибыл в Киев с неанонсированным визитом, где встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Фото: https:// discover-ukraine.info

Министры обсудили перспективу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу в преддверии саммита НАТО в Литве, пишет УНИАН. По словам Резникова, ему также удалось поговорить с Уоллесом о "формуле мира", предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи он выразил благодарность руководству Великобритании за продолжающиеся поставки оружия.

"А ещё переданы такие "вкусности", как Storm Shadow и многое другое, о чём я пока не могу сказать", — цитирует Резникова издание "Страна.ua".

Ранее Уоллес заявил, что Вашингтон поддержал Лондон в решении поставить ракеты большой дальности Storm Shadow на Украину.