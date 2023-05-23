Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ничего не слышал о нападении украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
Дипломат уточнил у журналиста, "что именно произошло в Белграде". Пришлось ему объяснять, что Белгородская область не имеет отношение к столице Сербии.
В итоге Боррелль заявил, что ничего не знает ни про Белград, ни про Белгород, поэтому не может ответить на вопрос.
Напомним, в понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области проникли украинские диверсанты. В результате нападения пострадали 13 человек, еще один мирный житель погиб.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.